Video Yaşam Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga kamerada | Video

Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga kamerada | Video

Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga kamerada | Video
02.05.2021 | 10:25

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Gaziosmanpaşa’da dün akşam saatlerinde Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Kameralara yansıyan olayda polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 871 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ve sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Bir süre tartışan gruplar daha sonra birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada, iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karıştığı öğrenilen şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaralıya yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde ve Suriyelilerin oturduğu öğrenilen binada incelemelerde bulunurken, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Suriyeli iki grup arasında yaşanan ve bıçakların kullanıldığı kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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