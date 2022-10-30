Yabancı uyruklu iş kadının evinden milyonluk hırsızlık | Video

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Beşiktaş’ta ikamet eden yabancı uyruklu iş kadınının evine giren hırsızlar, evdeki milyon liralık ziynet ve elektronik eşyaları çaldı. Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli suç makinesi çıktı.
HIRSIZLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Şüpheliler Mustafa U.Ş. (23), Muhammed E. (18), Muhammet A.B. (25) ve Halil Ş. (23), sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa U.Ş.'nin 27, Muhammet A.B.'nin 18, Muhammed E.'nin 7, Halil Ş.'nin ise 10 suç kaydı olduğu belirlendi.