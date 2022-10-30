Yabancı uyruklu iş kadının evinden milyonluk hırsızlık | Video

Beşiktaş’ta ikamet eden yabancı uyruklu iş kadınının evine giren hırsızlar, evdeki milyon liralık ziynet ve elektronik eşyaları çaldı. Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli suç makinesi çıktı.

Beşiktaş'ta Sheila C.Z. isimli iş kadınının evine giren hırsızlar, içerde buldukları bazı ziynet ve elektronik eşyaları çaldı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin apartmana girerken görüntülerine ulaştı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin olay sırasında kullandıkları otomobilden inerken de görüntülerine ulaştı. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler Mustafa U.Ş. (23), Muhammed E. (18), Muhammet A.B. (25) ve Halil Ş. (23), sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa U.Ş.'nin 27, Muhammet A.B.'nin 18, Muhammed E.'nin 7, Halil Ş.'nin ise 10 suç kaydı olduğu belirlendi.