Yabancı uyruklu şahısların mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı | Video
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyondan durumundan şüphelenen 2 yabancı uyruklu şahsın midesinde uyuşturucu madde tespit edildi.
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