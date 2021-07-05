Video Yaşam Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarmadan darbe

Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarmadan darbe

Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarmadan darbe
05.07.2021 | 09:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarmadan darbe 01:18
Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarmadan darbe 05.07.2021 | 09:36
Metrobüste ilginç maske tartışması | Video 01:23
Metrobüste ilginç maske tartışması | Video 05.07.2021 | 09:22
Arnavutköy’de feci kaza kamerada | Video 00:15
Arnavutköy’de feci kaza kamerada | Video 05.07.2021 | 09:22
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 01:07
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 05.07.2021 | 09:18
Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu 02:22
Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu 05.07.2021 | 09:01
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı: 5 yaralı 03:48
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı: 5 yaralı 05.07.2021 | 08:50
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi 01:45
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi 05.07.2021 | 08:50
İzmir'de husumetli iki ailenin bıçak ve sopalı kavgası 1'i ağır 5 yaralı 00:39
İzmir'de husumetli iki ailenin bıçak ve sopalı kavgası 1'i ağır 5 yaralı 05.07.2021 | 08:45
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:19
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza! Olay yerinden ilk görüntüler... 05.07.2021 | 08:41
Yangına rağmen tıraşa devam etti 03:19
Yangına rağmen tıraşa devam etti 04.07.2021 | 16:48
Aspiratör bacasına yuva kuran kuşlar için 2 haftadır aspiratörünü çalıştırmıyor 02:32
Aspiratör bacasına yuva kuran kuşlar için 2 haftadır aspiratörünü çalıştırmıyor 04.07.2021 | 16:48
Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu 06:49
Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu 04.07.2021 | 16:38
Adana’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi 01:40
Adana’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi 04.07.2021 | 16:40
Antalya'da 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi 02:24
Antalya'da 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi 04.07.2021 | 16:38
Sakarya'da dehşet! Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı | Video 01:00
Sakarya'da dehşet! Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı | Video 04.07.2021 | 16:04
Kağıthane’de havai fişek faciaya neden oluyordu 02:44
Kağıthane’de havai fişek faciaya neden oluyordu 04.07.2021 | 15:41
Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi 00:42
Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi 04.07.2021 | 15:26
70 bin civcivin içerisinde bulunduğu çiftliği su bastı, o anlar kameraya böyle yansıdı 02:14
70 bin civcivin içerisinde bulunduğu çiftliği su bastı, o anlar kameraya böyle yansıdı 04.07.2021 | 15:08
Pes dedirten olay kamerada: Komşusuna ait otomobili defalarca çizdi 04:28
Pes dedirten olay kamerada: Komşusuna ait otomobili defalarca çizdi 04.07.2021 | 14:54
Fethiye'de batan teknenin son görüntüleri ortaya çıktı 00:57
Fethiye'de batan teknenin son görüntüleri ortaya çıktı 04.07.2021 | 14:53

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollarla ülkemize getirdikleri uyuşturucu maddeyi, bağlantılı olduğu şahıslar vasıtasıyla pazarlayan yabancı uyruklu T.S. isimli şahsın Fatih’teki evine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince burada yapılan aramalarda 11 kilo uyuşturucu madde (Eroin) ele geçirildi. Gözaltına alınan Yabancı Uyruklu T.S. isimli şahıs Jandarma’daki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul Fatih'te yabancı ülkelere kargo taşımacılığı yapılan firmada çalışan şahıs tarafından piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

KARGO PAKETİNDE UYUŞTURUCU TAŞIMIŞ

Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri; Fatih bölgesinden yurt dışına kargo taşımacılığı yapan firmaları mercek altına alarak teknik ve fiziki olarak takip başlattı. Jandarma ekipleri yapmış oldukları çalışmalarla yurtdışına kargo taşımacılığı yapan bir firmada çalışan yabancı uyruklu T.S.nin yasadışı olarak kargo şirketi aracılığıyla ülkemize uyuşturucu madde getirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri yaptıkları fiziki takip ile T.S. isimli şüphelinin Fatih İlçesindeki ikamet adresini tespit etti.

UYUŞTURUCUYU YATAK BAZASINA SAKLAMIŞ

Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ve suç aletlerinin ele geçirilmesi maksadıyla operasyon için düğmeye basıldı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan şüphelinin Fatih'teki evinde yapılan aramalarda; (11) Kg. uyuşturucu madde (Eroin), (1) adet hassas terazi ele geçirildi. Yabancı uyruklu T.S. isimli şahıs ise Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SATICILARI CEZAEVİNE KAPATILDI

Yabancı Uyruklu uyuşturucu satıcısı T.S. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA