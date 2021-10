“Yağışlar devam ederse hamsi 15 TL’ye kadar düşer”

Balıkçılar, yağışların devam etmesiyle hamsinin fiyatının 15 liraya düşeceğini söylüyor.

Balıkçı esnafı havaların soğuması ve su sıcaklığının düşmesiyle fiyatlarda gerileme bekliyor. Havaların yağışlı bir şekilde devam etmesinin balıklara çok yararlı olacağını ifade eden balıkçı Şafak Gün, "Bu sene balık erken bitmeyecek. Yağmur ve karın yağması balığı hem yağlayacak hem de büyütecek. Vatandaş bu sene balığa doyacak. Şu an çeşit bol ama fiyatlarda biraz yüksek. Ama deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte fiyatlarda düşer. Şu an hamsi 35 TL 15 TL'ye kadar düşer. Çinakopun kilosu 40 ile 50 TL arasında 20-25 TL'ye kadar düşer. Palamutun tanesi 50 TL 20 TL'ye kadar düşer. Talep ise şu anda hamsi, çinakop ve palamuta var" şeklinde konuştu.Havaların soğumasıyla balığın yağlandığını belirten balıkçı Gökhan Polat, "Şu anda tam balık yeme zamanı. Fiyatlarında düşmesi bekleniyor. Şu an lüfer bol 30-40 TL arasında, hamsi 30-35 TL, ama ilerleyen zamanlarda 10-15 TL'ye kadar düşer. İstavritin fiyatı da şu anda 35 TL ama 10-15 TL'ye kadar düşer. Fiyatlar düşüncede her bütçeye göre balık olur. Talep var ama fiyatların düşmesiyle bu talep daha da fazlalaşacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.