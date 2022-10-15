Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video

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Tekirdağ Çorlu’da kaygan zeminde kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Arda Ş. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arda Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.