Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video

Tekirdağ Çorlu’da kaygan zeminde kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzeri Fatih Caddesi ile Yulaflı Caddesi'nin birleştiği dönel kavşakta meydana geldi. Yan yoldan Çorlu istikametine seyreden Mehmet Çetin Ö. hafif ticari araç, yağışlı hava ve beraberinde kaygan zeminde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hüseyin T. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Arda Ş. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arda Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.