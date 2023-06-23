Yağmur borusuna sıkışan kedi 5 saatte böyle kurtarıldı | Video
Bursa'da bir sitenin yağmur giderine sıkışan kedi, arama-kurtarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.
Öncelikle nasıl bir yol izleyeceklerini planlayan ekipler, harekete geçti. Yaklaşık 1 metre aşağıdaki gidere sıkışmış yavru kediyi sağlıklı bir şekilde çıkarmak isteyen ekipler, iğne ile kuyu kazdı. Enkaz altı canlı kamerası kullanarak yavru kedinin yerini tespit eden ekipler, toplam 5 saatlik çalışmanın sonunda yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Ekipler daha sonra kediyi site sakinlerine teslim etti.
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