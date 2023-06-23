Video Yaşam Yağmur borusuna sıkışan kedi 5 saatte böyle kurtarıldı | Video
Yağmur borusuna sıkışan kedi 5 saatte böyle kurtarıldı | Video

Yağmur borusuna sıkışan kedi 5 saatte böyle kurtarıldı | Video

23.06.2023 | 11:16

Bursa'da bir sitenin yağmur giderine sıkışan kedi, arama-kurtarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Kedinin sesini duyan, ancak kendisini göremeyen site sakinleri, her tarafta kedi aramaya başladı. Yavru kedinin sesine kulak veren çocuklar, sesin su giderinden geldiğini söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine DASKUT Arama-Kurtarma ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çağırıldı.

Öncelikle nasıl bir yol izleyeceklerini planlayan ekipler, harekete geçti. Yaklaşık 1 metre aşağıdaki gidere sıkışmış yavru kediyi sağlıklı bir şekilde çıkarmak isteyen ekipler, iğne ile kuyu kazdı. Enkaz altı canlı kamerası kullanarak yavru kedinin yerini tespit eden ekipler, toplam 5 saatlik çalışmanın sonunda yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Ekipler daha sonra kediyi site sakinlerine teslim etti.

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