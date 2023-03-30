Yağmur sonrası çıkan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu | Video 30.03.2023 | 11:53 Adana’nın Kozan ilçesinde yağışların ardından kent genelinden gözlenen çifte gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bir çok ilde olduğu gibi Adana'da da yer yer etkili oluyor. Kozan ilçesinde etkili olan yağmur sonrası gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonları ile kayda alırken oluşan renk cümbüşü mest etti.Öte yandan bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve yağışların aralıklarla devam edeceği kaydedildi.