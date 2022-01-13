Yağmurluklu saldırgan dehşet saçtı: Çiğköfte alma bahanesiyle dükkan sahibine böyle ateş açtı | Video
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Arnavutköy'de girdiği dükkanda çiğköfte siparişi veren saldırgan, yağmurluğunun altından çıkardığı silahla işyeri sahibine ateş açtı. Tezgahın arkasında siparişi hazırlarken kurşunların hedefi olan dükkan sahibi yaralanırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.