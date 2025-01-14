Yağmurun kayganlaştırdığı yolda zincirleme kaza: 1 yaralı | Video
Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Çorum karayolundaki araç trafiği bir süreliğine alternatif yollardan sağlandı. Kullanılamaz hale gelen araçlar, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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