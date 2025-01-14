Video Yaşam Yağmurun kayganlaştırdığı yolda zincirleme kaza: 1 yaralı | Video
Yağmurun kayganlaştırdığı yolda zincirleme kaza: 1 yaralı | Video

Yağmurun kayganlaştırdığı yolda zincirleme kaza: 1 yaralı | Video

14.01.2025 | 08:37

Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan D.C.A. idaresindeki 06 EHT 148 plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde seyreden H.M.B. yönetimindeki 71 S 0085 plakalı minibüse çarptı. Savrulan minibüs, B.O.'nun kullandığı 71 ACV 342 plakalı hafif ticari araca çarparak hasar verdi. 3 araçta da maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü D.C.A. hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Çorum karayolundaki araç trafiği bir süreliğine alternatif yollardan sağlandı. Kullanılamaz hale gelen araçlar, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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