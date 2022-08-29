Yakalama kararı olan otomobil ile polisten kaçtılar: 1 gözaltı | Video

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ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, otoyolda aracı durdurup, yaya olarak gözden kayboldu. Otomobilin hacizli-yakalama kararı ile trafikten men cezası olduğunu belirleyen polis, bölgede yaptığı araştırmada kaçan şüphelilerden Y.Ö.'yü yakaladı.
Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.