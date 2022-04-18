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OTOMATİK OYNAT
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Yakalanacağını anladı, birinci kattan aşağı atladı | Video 18.04.2022 | 15:34
03:25
Kargo aracıyla, otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 18.04.2022 | 15:11
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 18.04.2022 | 14:58
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Yurt dışından Türkiye'ye getirilen uyuşturucu Çorlu’da ele geçirildi | Video 18.04.2022 | 14:56
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Suruç'ta elektrik gerginliği | Video 18.04.2022 | 14:39
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“Halüsinojen Mantar” operasyonu! Çatı katında yakaladılar | Video 18.04.2022 | 14:39
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Seyir halindeki LPG’li otomobil alev topuna döndü | Video 18.04.2022 | 14:27
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Çevirmeden kaçtı, polis aracına çarpınca yakalandı! O anlar kamerada | Video 18.04.2022 | 14:06
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Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı | Video 18.04.2022 | 13:28
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Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı | Video 18.04.2022 | 13:29
02:16
İş yeri önüne bırakılan şüpheli valizden 7 kilo esrar çıktı | Video 18.04.2022 | 13:24
02:01
Tekirdağ’da Nisan’ın ortasında kar sürprizi | Video 18.04.2022 | 13:00
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Aksaray'da sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada | Video 18.04.2022 | 12:59
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Yaşlı kadın eline aldığı sopayla hırsızları böyle kovaladı | Video 18.04.2022 | 12:59
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı | Video 18.04.2022 | 12:30
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerini karşısında görünce silah çekerek havaya ateş açtı. Ardından evine kaçan şahıs, polis ekiplerini karşısında görünce birinci kattan aşağı atladı.
Ambulansla hastaneye kaldırılarak şahıs, tedavi altına alındı.