Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu etrafa saçtılar | Video

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Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar yakalanacaklarını anlayınca apartmanın bahçesine uyuşturucu saçtı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 2 adreste arama yapıldı. Arama yapılan evlerde 21,73 gram metamfetamin, 2,90 gram esrar, 2,05 gram eroin, 1 adet alüminyum folyo ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yapılan çalışmalarda 5 şahsa işlem yapılırken, yakalanacağını anlayan 2 uyuşturucu taciri de kaçmaya çalışırken uyuşturucu maddeleri etrafa saçtı. Yakalanan 2 şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.