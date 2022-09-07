Video Yaşam Yakalanmamak için gömleğinin altına sakladı, yine de yakalandı | Video
Yakalanmamak için gömleğinin altına sakladı, yine de yakalandı | Video

Yakalanmamak için gömleğinin altına sakladı, yine de yakalandı | Video

07.09.2022 | 10:56

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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adresten çaldığı dizüstü bilgisayarı gömleğinin içerisinde göğüs kısımına saklayarak kaçan hırsızı güvenlik kamera görüntülerinden iz sürerek yakaladı.

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İstanbul'da bir kişi; Küçükçekmece İlçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir adrese girerek bir dizüstü bilgisayar çaldı. Dizüstü bilgisayarı gömleğinin içerisinde göğüs kısımına saklayan hırsız önce güvenlik kamera görüntülerine ardından da o görüntüleri incelemeye alarak kimliğini tespit eden Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'ne yakalandı. Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yakalanan A.R.K. adlı hırsız "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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