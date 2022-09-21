Yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi ve kazandığı paraları balkondan attı | Video

İzmir’de Menemen ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen T.N. (22) ve Y.İ.E’yi (20) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

İzmir Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, T.N. ve Y.İ.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine 19 Eylül'de harekete geçti.

Irmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eve giren ekipler, buradaki çalışmada 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 sentetik ecza ele geçirdi.

Şüphelilerin, operasyon sırasında, yakalanmamak için evdeki uyuşturucu maddeyi ve uyuşturucu satışından elde ettikleri paraları balkon ve pencerelerden attı.

Polis, operasyon düzenlenen evin çevresinde yaptığı çalışmada etrafa saçılan para ve uyuşturucu yerden topladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.