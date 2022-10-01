Video Yaşam Yakınlarına "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan adam evinde ölü bulundu | Video
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Yakınlarına "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan adam evinde ölü bulundu | Video

01.10.2022 | 13:22

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Burdur'un Bucak ilçesinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan ve son olarak yakınlarına kendini kötü hissettiği yönünde mesaj atan 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Oğlunun ölümünden haberi olmayan anne ise, olaya tanık olmaması için yakınları tarafından aşı bahanesiyle evden çıkartılarak hastaneye götürüldü.

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Olay, dün gece saatlerinde Pazar Mahallesi 3601 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan Yalçın Barçın (60) attığı son mesajında kendisini kötü hissettiğini belirtmesi üzerine kendisine ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada evde uyuyan ve işitme rahatsızlığı buluna Barçın'ın yaşlı annesi kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri itfaiye merdiveni yardımıyla eve girerek, Barçın'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemeler sonucu Barçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN HABERSİZ OLAN ANNE 'AŞI' BAHANESİYLE EVDEN ÇIKARTILDI
Binaya aynı zamanda giren Barçın'ın yakınları ise, tüm olup bitenlerden habersiz olan anneyi 'aşı yaptırmaya götüreceğiz seni' diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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