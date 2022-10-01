Yakınlarına "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan adam evinde ölü bulundu | Video
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Burdur'un Bucak ilçesinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan ve son olarak yakınlarına kendini kötü hissettiği yönünde mesaj atan 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Oğlunun ölümünden haberi olmayan anne ise, olaya tanık olmaması için yakınları tarafından aşı bahanesiyle evden çıkartılarak hastaneye götürüldü.
OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN HABERSİZ OLAN ANNE 'AŞI' BAHANESİYLE EVDEN ÇIKARTILDI
Binaya aynı zamanda giren Barçın'ın yakınları ise, tüm olup bitenlerden habersiz olan anneyi 'aşı yaptırmaya götüreceğiz seni' diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.
Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.