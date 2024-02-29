Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Kastamonu’da apartman içerisinde yakınlarıyla tartışan şahıs, etrafa rastgele ateş açtı. Apartmanda yaşanan gürültü sebebiyle olaya bakmak için kapıya çıkan kişiler silahtan çıkan saçmalara maruz kalırken, olay sonucu bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.
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