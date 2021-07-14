Video Yaşam Yakıt alırken kalbi duran sürücüyü kalp masajıyla hayata döndürdüler | Video

Yakıt alırken kalbi duran sürücüyü kalp masajıyla hayata döndürdüler | Video

Yakıt alırken kalbi duran sürücüyü kalp masajıyla hayata döndürdüler | Video
14.07.2021 | 11:33

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Erzurum'da, akaryakıt istasyonundan yakıt almak isteyen Ekrem Memiş (54), aracında kalp krizi geçirdi. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının aracından indirdiği sürücünün kalbinin durduğunu belirleyen sağlık ekipleri, önce yerde sonra ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Hastaneye götürülen Memiş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Memiş'i hayata döndürme mücadelesi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, merkez Yakutiye ilçesi Sanayi semtinde meydana geldi. Ekrem Memiş, 25 LT 693 plakalı otomobiline yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Aracın deposunu dolduran istasyon görevlisi Cahit Torunoğlu, sürücünün rahatsızlandığını görünce arkadaşlarından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan istasyon çalışanları, su ve kolonya ile kendine getirmeye çalıştıkları Memiş'i daha sonra aracından çıkararak yere yatırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğunu belirledikleri sürücüye kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre bulunduğu yerde kalp masajı yaptıkları Memiş'i ambulansa alan sağlık görevlileri, zamana karşı yarıştı. Yaklaşık yarım saat süren kalp masajı sonrası kalbi yeniden çalıştırılan Memiş, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Memiş'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

'ARAÇTAN ÇIKARIP YERE YATIRDIK'
Arkadaşlarıyla birlikte Ekrem Memiş'e ilk müdahaleyi yapan akaryakıt istasyonu görevlisi Cahit Torunoğlu, "Sürücü, aracıyla yakıt almak için pompaya yanaştı. Deposunu doldurduktan sonra ücretini almak isterken rahatsız olduğunu gördüm ve arkadaşlarıma seslendim. 112'yi arayıp ambulans istedik. Ambulans gelene kadar kolonya ve su vermeye çalıştık daha sonra araçtan çıkarıp yere yatırdık. Çok kısa süre sonra ambulans gelerek gerekli müdahaleyi yaptı" dedi.

HAYATA DÖNDÜRME MÜCADELESİ KAMERADA
Öte yandan otomobil sürücüsü Ekrem Memiş'i istasyonda hayata döndürme mücadelesi, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; görevlinin, rahatsızlanan sürücüye arkadaşlarıyla müdahale ettiği ardından sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlar yer aldı.

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