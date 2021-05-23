Video Yaşam Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video

Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video

Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video
23.05.2021 | 10:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 05:29
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 23.05.2021 | 10:27
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video 01:20
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video 23.05.2021 | 10:24
Metrobüste bacak bacak üzerine attın kavgası | Video 00:58
Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası | Video 23.05.2021 | 10:24
Sultangazi’de genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:22
Sultangazi’de genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 23.05.2021 | 10:04
Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler | Video 00:33
Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler | Video 23.05.2021 | 09:35
Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video 02:45
Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video 23.05.2021 | 09:26
Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı | Video 01:37
Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı | Video 23.05.2021 | 08:52
Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu | Video 01:21
Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu | Video 23.05.2021 | 08:52
Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı | Video 03:08
Amasya'da ahşap otel alev alev yandı: Vatandaş hem röportaj hem de canlı yayın yaptı | Video 23.05.2021 | 08:36
Bodrum’da 130 kişinin eğlendiği otel baskın yapılarak kapatıldı | Video 00:21
Bodrum’da 130 kişinin eğlendiği otel baskın yapılarak kapatıldı | Video 23.05.2021 | 08:36
Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma | Video 05:51
Köpeğe tecavüz iddiasına soruşturma | Video 23.05.2021 | 08:22
Esenyurt’ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı | Video 01:04
Esenyurt’ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı | Video 23.05.2021 | 00:44
Çakarlı araç içinde video paylaşmıştı ceza kesildi! | Video 00:24
Çakarlı araç içinde video paylaşmıştı ceza kesildi! | Video 23.05.2021 | 00:24
Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı | Video 00:17
Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı | Video 22.05.2021 | 22:04
Acı haber: 37 yıl önce ölen babasıyla aynı kaderi yaşadı | Video 02:42
Acı haber: 37 yıl önce ölen babasıyla aynı kaderi yaşadı | Video 22.05.2021 | 21:41
Alanya Huzurevi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı | Video 00:21
Alanya Huzurevi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı | Video 22.05.2021 | 20:03
Ünlü sanatçı Feyyaz Şerifoğlu'ndan dikkat çeken performans | Video 00:55
Ünlü sanatçı Feyyaz Şerifoğlu'ndan dikkat çeken performans | Video 22.05.2021 | 18:21
Eyfel Kulesi ve sanat bir araya geldi | Video 01:16
Eyfel Kulesi ve sanat bir araya geldi | Video 22.05.2021 | 18:01
Samsun'da Sosyal medya hesaplarımı çaldın kavgasında genç kadın hastanelik oldu 03:34
Samsun'da "Sosyal medya hesaplarımı çaldın" kavgasında genç kadın hastanelik oldu 22.05.2021 | 16:04
TRT EBA TV HAFTA SONU 22 Mayıs 2021 Cumartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV HAFTA SONU (22 Mayıs 2021 Cumartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 22.05.2021 | 07:15

Adana’da bir otomobilin yakıt deposunda 14 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları oluşturulan kontrol noktasında inceleyen polis, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Polis, araçta hassas burunlu narkotik köpek 'Uzi' ile arama yaptı. Ekipler, Uzi'nin aracın bagajındaki yakıt deposuna tepki vermesi üzerine detaylı arama yaptı.
Yakıt deposunun içerisine gizlenmiş 72 paket halinde 14 kilogram takoz esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü İ.A. ile yanındaki Y.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ile Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA