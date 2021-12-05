Video Yaşam Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler | Video
Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler | Video

Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler | Video

05.12.2021 | 15:52

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Antalya’da iki genç, karayolunda yakıtı biten bir aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiler. Ölüme davetiye çıkaran gençler bununla da kalmayarak o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

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Antalya'da iki genç, karayolunda yakıtı biten bir aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiler. Ölüme davetiye çıkaran gençler bununla da kalmayarak o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Olay, gece saatlerinde Serik-Gebiz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı araç yol üzerinde yakıtı bitti. Bunun üzerine genç olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa süre sonra gelen gençler, aracı ittirerek götürme kararı aldı. Başka bir aracın kaputuna oturan iki genç, ayakları ile önlerinde bulunan aracı ittirdi.

Gençlerin süratli şekilde gittikleri ve adeta ölüme davetiye çıkardığı görüldü. Tehlikeye aldırmayan gençler, o anları bir de telefon ile kayda aldılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

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