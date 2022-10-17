Video Yaşam Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video
Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video

Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video

17.10.2022 | 16:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı | Video 01:36
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı | Video 17.10.2022 | 17:01
Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video 03:39
Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video 17.10.2022 | 16:48
Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video 03:36
Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video 17.10.2022 | 16:19
Horasan’da metruk binada çıkan yangın söndürüldü | Video 00:26
Horasan’da metruk binada çıkan yangın söndürüldü | Video 17.10.2022 | 16:34
Esenyurt’ta rezidansta yangın paniği | Video 01:50
Esenyurt'ta rezidansta yangın paniği | Video 17.10.2022 | 14:43
Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katilinden hakaret şikayeti | Video 04:58
Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katilinden "hakaret" şikayeti | Video 17.10.2022 | 15:25
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 00:30
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 17.10.2022 | 14:44
Komşusu tarafından çocuklarının önünde öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:00
Komşusu tarafından çocuklarının önünde öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 17.10.2022 | 14:35
Müge Anlı’da Mehmet Topaloğlu cinayetinde katil kim? Cinayet tanığından film gibi açıklamalar... | Video 05:17
Müge Anlı'da Mehmet Topaloğlu cinayetinde katil kim? Cinayet tanığından film gibi açıklamalar... | Video 17.10.2022 | 14:54
Sadece servislerden bulunan cihaz ile onlarca otomobili çaldılar | Video 04:57
Sadece servislerden bulunan cihaz ile onlarca otomobili çaldılar | Video 17.10.2022 | 14:46
Kadın futbolunda holigan terörü! Sahayı ve tribünleri taşladılar | Video 00:41
Kadın futbolunda holigan terörü! Sahayı ve tribünleri taşladılar | Video 17.10.2022 | 14:56
Kilosu 100 bin lira olan safranın hasadı başladı | Video 03:27
Kilosu 100 bin lira olan safranın hasadı başladı | Video 17.10.2022 | 14:46
Maltepe’de çekiçle öldürülen Nursel Bircan’ın ağabeyi: Yetkililerden yardım istiyoruz | Video 01:34
Maltepe'de çekiçle öldürülen Nursel Bircan'ın ağabeyi: "Yetkililerden yardım istiyoruz" | Video 17.10.2022 | 14:46
Son Dakika: Annesinin bakıcısını çekiçle öldürmüştü! Vahşetin ardından kıskançlık krizi çıktı | Video 00:16
Son Dakika: Annesinin bakıcısını çekiçle öldürmüştü! Vahşetin ardından kıskançlık krizi çıktı | Video 17.10.2022 | 12:47
Para vermeyen yasak aşkını görüntülü aradı: 8 aylık bebeklerine yaptıkları kan dondurdu! | Video 01:49
Para vermeyen yasak aşkını görüntülü aradı: 8 aylık bebeklerine yaptıkları kan dondurdu! | Video 17.10.2022 | 12:49
İnsanlık tarihini değiştirecek arkeolojik kazı Hierapolis’te sürüyor | Video 08:05
İnsanlık tarihini değiştirecek arkeolojik kazı Hierapolis’te sürüyor | Video 17.10.2022 | 13:29
Eyüpsultan’da sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 00:38
Eyüpsultan’da sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 17.10.2022 | 13:29
İstanbul’da iğrenç olay! Kadınların metroda gizli fotoğraflarını çekti, ortalık karıştı | Video 00:44
İstanbul'da iğrenç olay! Kadınların metroda gizli fotoğraflarını çekti, ortalık karıştı | Video 17.10.2022 | 13:28
Film sahnelerini aratmayan görüntüler yaşandı! Polisten kaçtı, marketin duvarına çarptı | Video 01:28
Film sahnelerini aratmayan görüntüler yaşandı! Polisten kaçtı, marketin duvarına çarptı | Video 17.10.2022 | 12:59
Husumetlisine kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video 00:38
Husumetlisine kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video 17.10.2022 | 13:00

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, balıkları yüksekten izleyen kuş türü yalıçapkını için Boğaçayı'nda bir tünek hazırladı. Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, 7 ayın sonunda tüneğe konan bir yalıçapkınını fotoğrafladı. Erturhan, İlk ziyaretçimiz güzel pozlar verdi. Boğaçay, yalıçapkınları ile birçok kuş türünün hem göçte hem de kışlamak için kullandığı önemli bir alan dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin kente gelen kuşları fotoğrafladığı, türleri listelediği ve yeni türleri kayıt altına aldığı çalışmalar kapsamında önemli kuş gözlem alanlarından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı'nda, önceki gün 7 aydır beklenen bir fotoğraf karesi oluştu. Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, Antalya Kuş Gözlem Kampı için hazırladıkları 'Antalya' yazısının yer aldığı tüneğe konan bir yalıçapkınını fotoğrafladı.

Yalıçapkınının Türkiye'de 3 türünün yaşadığını belirten Mustafa Erturhan, Yalıçapkını, Alaca yalıçapkını ve İzmir yalıçapkını en renkli kuşlardan ve sulak alanlarda yaşıyorlar. Balıkları yüksekten izlemek için su üzerindeki tünekleri kullanmayı seviyorlar. Ben de doğal tünekler yerine bazen renkli, bazen de ilgi çekici tünekler hazırlamayı ve kuşları onların üzerinde görüntülemeyi seviyorum dedi.

'İLK ZİYARETÇİMİZ GÜZEL POZLAR VERDİ'
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu olarak her yıl bahar göçünü izlemek için kuş gözlem kampı düzenlediklerini söyleyen Erturhan, 2022 bahar kampı için tasarımcı arkadaşım Kezban Tatlı ile birlikte Antalya temalı bir tünek düşündük ve yaptık. Kamp boyunca üzerine kuş konmadığı gibi, sonraki denemelerde de başarılı olamadık. Konyaaltı Boğaçay mevki, kışlamak için güneye inen yalıçapkınlarının yoğun kullandığı bir sulak alan. Bazen sayıları onları bulabiliyor. Bu yoğunlukta tünekleri paylaşmak için sürekli mücadele halindeler. Gözlemciler ile alanı ziyaret eden doğaseverler, onları balık avlarken izleyebiliyor. Biz de bundan faydalanıp, 7 ay önce tüneğimizi yerleştirdik. İlk ziyaretçimiz güzel pozlar verdi. Boğaçay; yalıçapkınları ile birçok kuş türünün hem göçte hem de kışlamak için kullandığı önemli bir alan. Bu alanın korunması ve doğal yapısının bozulmaması temennimiz diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA