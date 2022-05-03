Yalova kent merkezinde gri balıkçıl şaşkınlığı | Video

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Yalova şehir merkezini mesken tutan 2 gri balıkçıl kuşu, vatandaşların şaşkın bakışları içinde kentte yaşam sürüyor.
"KUŞLAR İNSANLARA ALIŞIYOR, SOSYALLEŞİYOR"
Yalova'da yaşayan kuş gözlemişi Fatih Bülbül, daha önce kent merkezinden insanlara bu denli yakın gri balıkçıların görmediğini ifade etti. Bazı kuşların oldukça uysal olduğunu belirten Bülbül, "Safran Deresi'nde yeşil başları görebiliyoruz. Onun yanında bazen karabataklar da olabiliyor. Son zamanlarda gri balıkçıllar da orada yer alıyorlar. Gri balıkçılar göllerde, derelerde, dere ağızlarında nadir de olsa deniz kenarlarında görülüyor. İlginç olan tabi insanlarla bir olması. İşte zamanla insanlar kuşlara alışıyorlar, yani sosyalleşiyorlar" diye konuştu.
ÜREME ZAMANLARI
Bülbül, gri balıkçıların üreme zamanına girdiklerini dile getirdi. Altınova ilçesinde bağlı Hersek Lagünü'nde de insanlardan uzak şekilde çok da sayıda gri balıkçının da bulunduğun kaydeden Bülbül, "Gördüğüm kadarıyla 2 tane erişkin üreme formuna girmiş balıkçıllardı. Bu da ayrı bir güzellik, değer. Muhtemelen yakın bir bölgede ürüyorlardır. Yaklaşık 5 km uzakta bir ağacın tepesinde yuvaları vardır. Gençlerde daha çok oluyor, insanlara, konutlara yaklaşması ama yetişkinlerde zor oluyor. Zamanla insana alışıyorlar. Daha yakına geleceklerdir. Birlikte bu yaşam devam edecektir" diye konuştu.