Yalova merkezli 4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video
Yalova merkezli 4 ilde gerçekleştirilen KAFES-47 operasyonunda “Çakar” olarak bilinen suç örgütünden gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı.
1 MİLYAR LİRA HAKSIZ KAZANÇ
"Tefecilik" yapan çetenin faiz borcuna batan esnafa baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de iş yerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek yağma suçunu da işlediği öğrenildi. Borcunu aksatanlara silahla baskı kuran çetenin 2014 yılından günümüze kadar açılıp kapatılan şirket hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütünün elebaşları Yılmaz Çakar ve Erdem Çakar ile E.K. tutuklandı. M.B., E.İ., M.D., H.B. ve G.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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