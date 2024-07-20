Video Yaşam Yalova’da adliye çıkışı yaşanan silahlı kavga olayında 9 şahıs tutuklandı | Video
Yalova’da adliye çıkışı yaşanan silahlı kavga olayında 9 şahıs tutuklandı | Video

Yalova’da adliye çıkışı yaşanan silahlı kavga olayında 9 şahıs tutuklandı | Video

20.07.2024 | 08:32

Yalova Adliyesi'nde davadan çıktıktan sonra iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına almıştı. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, 18 temmuz tarihinde Yalova Adliyesi'nde görülen bir davadan çıkan iki grup adliye otoparkının bulunduğu bölgede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar konuştu. Yaşanan kavgada O.K. (29) ve C.O (40) tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karıştığı öğrenilen 9 zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. 9 zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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