Video Yaşam Yalova’da aşırı hızlı araç kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video
Yalova’da aşırı hızlı araç kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video

Yalova’da aşırı hızlı araç kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video

30.08.2024 | 13:59

Yalova’da aşırı hızla giden otomobil, caddede dönüş yapan otomobille çarpıştı. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

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Alınan bilgiye göre, Yalova Merkez ilçeye bağlı Kadıköy beldesi Kadı Caddesi'nde hızlı bir şekilde seyreden otomobil, bu sırada caddede dönüş yapan otomobille çarpıştı. Kazada herhangi bir kişi yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgede sürekli hızlı araçların kullanılmasından dert yanan vatandaşlar, bu anları kaydederken kaza meydana geldi.

BAĞDAT CADDESİ'NE DÖNDÜ
Öte yandan bölgede yaşayan vatandaşlar son dönemlerde birçok kafe ve restoranın açılmasıyla yoğunluk yaşanan Kadı Caddesi'nde sürekli olarak araçların hızlı bir şekilde sürüldüğünü ve trafiğin tehlikeye sokulduğunu söyledi. Yalova Kadıköy Kadı Caddesi'nin bir dönemler araba yarışları ve kazalarla çok anılan İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'ne döndüğü söyleyen vatandaşlar, yetkililerin burada denetimlerinin artırmasını istedi.
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