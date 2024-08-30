Yalova’da aşırı hızlı araç kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video
Yalova’da aşırı hızla giden otomobil, caddede dönüş yapan otomobille çarpıştı. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.
BAĞDAT CADDESİ'NE DÖNDÜ
Öte yandan bölgede yaşayan vatandaşlar son dönemlerde birçok kafe ve restoranın açılmasıyla yoğunluk yaşanan Kadı Caddesi'nde sürekli olarak araçların hızlı bir şekilde sürüldüğünü ve trafiğin tehlikeye sokulduğunu söyledi. Yalova Kadıköy Kadı Caddesi'nin bir dönemler araba yarışları ve kazalarla çok anılan İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'ne döndüğü söyleyen vatandaşlar, yetkililerin burada denetimlerinin artırmasını istedi.
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