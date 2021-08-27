Yalova’da çöplük alan alev alev yandı
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Yalova’da çöplük bir alanda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Mahallesi Erguvan Evleri'nin arka tarafında bulunan ve çöplük olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. İtfaiye daha sonra alanda soğutma çalışması yaptı.