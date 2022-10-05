Video Yaşam Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video
Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video

Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video

05.10.2022 | 10:48

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Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden 12 bin TL para çıktı.

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Şehir merkezinde insanların duygularını sömürerek dilenen erkek bir şahsın üzerinden çıkan para herkesi şok etti. Vatandaşlardan para talep eden dilenciyi Yalova Belediyesi'nin zabıta ekipleri tarafından Cevdet Aydın Parkı'nda yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencinin üstünde yapılan aramada yüklü miktarda para bulundu.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İl genelinde yaptığımız rutin kontrollerde Cevdet Aydın Parkı içerisinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 12 bin TL para çıktı. Yalova'da ilk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasını ve kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemesini rica ediyoruz" diye konuştu.
Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan şahsa, Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

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