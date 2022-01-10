Video Yaşam Yalova'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı!
Yalova'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı!

Yalova'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı!

10.01.2022 | 16:20

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Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10'u yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiasıyla Çiftlikköy ilçesindeki bazı eğlence merkezlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 10'u yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 14 erkek yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheli, 'fuhuş yaptırmak' ve 'fuhuşa aracılık etmek' suçlamasıyla adliye çıkarılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğünü gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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