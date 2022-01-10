Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:51
Hilal Kaplan | Cihat görevden alınmalı 10.01.2022 | 18:12
03:09
02:12
Yalova'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı! 10.01.2022 | 16:20
00:16
01:30
Mezar taşı hırsızı yakalandı | Video 10.01.2022 | 16:55
01:18
Siirt’te 12 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 10.01.2022 | 16:44
01:48
06:13
Muradiye Şelalesi'nde yüzme keyfi | Video 10.01.2022 | 16:34
01:30
Trabzon'da mezarlıktaki akılalmaz olay kamerada 10.01.2022 | 16:20
00:14
Çocukların 'sigara kavgası' meydan savaşına döndü | Video 10.01.2022 | 16:14
00:59
Hırsızlıktan yakalandı, 28 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı | video 10.01.2022 | 15:59
01:48
01:30
Trabzon'da mezar taşlarını çalan hırsız yakalandı | Video 10.01.2022 | 15:44
02:10
03:00
04:01
Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.01.2022 | 14:41
04:21
03:39
Göyne Sulama Barajı buz tuttu | Video 10.01.2022 | 14:26
01:02
1 ton kaçak nargile tütünüyle yakalandı | Video 10.01.2022 | 14:21
02:09
Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler | Video 10.01.2022 | 13:59
Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10'u yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiasıyla Çiftlikköy ilçesindeki bazı eğlence merkezlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 10'u yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 14 erkek yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheli, 'fuhuş yaptırmak' ve 'fuhuşa aracılık etmek' suçlamasıyla adliye çıkarılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğünü gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.