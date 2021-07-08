Video Yaşam Yalova'da gürültü nedeniyle 2 komşusunu öldüren şahıs intihar etti

Yalova'da gürültü nedeniyle 2 komşusunu öldüren şahıs intihar etti

Yalova'da gürültü nedeniyle 2 komşusunu öldüren şahıs intihar etti
08.07.2021 | 08:35

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Yalova'da emekli albay Mehmet Ferah (75), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Mehmet Ödef'i (57) beylik tabancasıyla öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy Beldesi Selvili Çiftlik mevkisinde bulunan bir yazlık sitede meydana geldi. Mehmet Ferah, yazlık sitede bulunan komşusu Mehmet Ödef'le gürültü nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, site bekçisi Osman Yiğit (62) ve site sakini Tuncay Merve (64), tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada silahını çıkaran Ferah, art arda tetiğe bastı.


Ferah'ın tabancasından çıkan mermiler, Mehmet Ödef ve kavgayı ayırmaya gelen site bekçisi Osman Yiğit ile site sakini Tuncay Merve'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ödef'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve ise Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


DENİZ KENARINDA İNTİHAR ETTİ
Komşusunu öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşan Mehmet Ferah, deniz kenarına gitti. Bir süre sonra sahil kesiminden gelen silah sesi üzerine ekipler bu yöne hareket etti. Emekli albay Ferah, deniz kıyısında kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Ferah'ın tabanca ile kafasına ateş edip, intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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