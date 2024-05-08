Yalova’da kara yolunun sol şeridinden yürüdü, yürekleri ağza getirdi | Video 08.05.2024 | 09:50 Yalova-Bursa kara yolunda sol şeritten yürüyen erkek şahıs yürekleri ağza getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kara yolunun Bursa istikametinde sol şeritten bir vatandaşın yürüdüğünü görenler şaştı kaldı. Araç sürücüleri birden yolun ortasında beliren vatandaşı görünce kornalarla uyarıda bulundu. Araçlar ve uyarılara kulak asmayan vatandaş yolun sol şeridinden yürümeye devam etti. Şahıs bir süre sonra gözlerden kayboldu. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.