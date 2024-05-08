Yalova’da kara yolunun sol şeridinden yürüdü, yürekleri ağza getirdi | Video
Yalova-Bursa kara yolunda sol şeritten yürüyen erkek şahıs yürekleri ağza getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
Durdurulan şüpheli araçtan kokain ve skunk çıktı | Video 08.05.2024 | 10:47
03:07
06:21
9 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı | Video 08.05.2024 | 09:50
00:30
Yalova’da kara yolunun sol şeridinden yürüdü, yürekleri ağza getirdi | Video 08.05.2024 | 09:50
11:18
06:21
9 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı | Video 08.05.2024 | 09:45
00:35
Drift yapan sürücülere ceza yağdı | Video 08.05.2024 | 09:50
00:44
00:15
01:03
05:40
02:59
İzmir'de alev alev yanan tarihi bina küle döndü | Video 08.05.2024 | 08:52
00:42
Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 08.05.2024 | 08:52
01:29
Mahzen-39 operasyonları ile organize suç örgütü çökertildi | Video 08.05.2024 | 08:52
00:50
Kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü | Video 08.05.2024 | 08:53
00:13
00:45
100 dolar bozdurmak için girdikleri kuyumcuyu darp ettiler | Video 07.05.2024 | 16:12
03:41
Hakkari’de kara yakalanan kuzuların imdadına okul müdürleri yetişti | Video 07.05.2024 | 15:21
06:21
00:25
Ayvalık’ta polisten uyuşturucu operasyonu | Video 07.05.2024 | 14:49