Video Yaşam Yalova'da kereste fabrikasında yangın, 5 saat sonrasında kontrol altında | Video
Yalova'da kereste fabrikasında yangın, 5 saat sonrasında kontrol altında | Video

Yalova'da kereste fabrikasında yangın, 5 saat sonrasında kontrol altında | Video

24.04.2022 | 09:48

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Yalova'nın Altınova ilçesinde kereste fabrikasında saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm üzerine kurulu kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kamyonet ve 2 forklift zarar görürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi.

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Yalova'nın Altınova ilçesinde kereste fabrikasında saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm üzerine kurulu kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kamyonet ve 2 forklift zarar görürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi.

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