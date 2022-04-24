Yalova'da kereste fabrikasında yangın, 5 saat sonrasında kontrol altında | Video

Yalova'nın Altınova ilçesinde kereste fabrikasında saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm üzerine kurulu kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kamyonet ve 2 forklift zarar görürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde kereste fabrikasında saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm üzerine kurulu kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kamyonet ve 2 forklift zarar görürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi.