Yalova’da otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti | Video
Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeden geride kalan kız çocuğu ise gözlerinin önünde babasının ve kardeşinin öldüğünü gördü.
Öte yandan kazanın yaşandığı kara yolunun hemen yanında araç altgeçidi olduğu ve ailenin burayı kullanmadığı öğrenildi.
Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ehliyetsiz sürücü M.K, ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yarılılar da hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası Yalova - İzmit kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaza sırasında aracın önünden yaklaşık 150 kilometre hız ile gittiğini söyleyen tır sürücü, baba ve oğulun öldüğünü gördüğünü ifade etti.
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