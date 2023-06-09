Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video
Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Genişletilen soruşturma çerçevesinde şüpheli Y.A'nın narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen ikamet aramasında 192 captagon sentetik hap, 64 sentetik ecza grubu hap ve hassas terazi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardında adliye sevk edilen zanlılarda F.T. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli E.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Polis ayrıca uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi daha yakalayarak cezaevine teslim etti.
Çalışmalarda kullanmak için de uyuşturucu madde bulunduran 5 kişi hakkında da adli işlem gerçekleştirdi.
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