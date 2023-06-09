Video Yaşam Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

09.06.2023 | 13:05

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Yalova'da üst torbacı tabir edilen şahıslar ile sokak satıcılarına ulaştırarak sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapacakları tespit edilen F.T, E.B. ve Y.A'nın içinde bulunduğu 77 plaka otomobil Altınova ilçesinde kara yolu üzerinde durduruldu. Araç ve üst aramalarında F.T. ile E.B'den 60.41 gram metamfetamin ve 50 adet captagon sentetik hap ele geçirildi.

Genişletilen soruşturma çerçevesinde şüpheli Y.A'nın narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen ikamet aramasında 192 captagon sentetik hap, 64 sentetik ecza grubu hap ve hassas terazi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliye sevk edilen zanlılarda F.T. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli E.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polis ayrıca uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi daha yakalayarak cezaevine teslim etti.

Çalışmalarda kullanmak için de uyuşturucu madde bulunduran 5 kişi hakkında da adli işlem gerçekleştirdi.

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