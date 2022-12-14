Yalova’da yakalanan Faslı turistin midesinde 1,5 kilo reçine esrar çıktı | Video

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Türkiye’ye midesindeki 194 adet kapsül halinde bulunan 1 kilo 545 gram reçine esrarı ile giriş yapan Faslı turist Yalova’da yakalandı.
Türkiye'ye midesinde uyuşturucu maddeleri soktuğu tespit edilen zanlı ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tomografi cihazı ile gerçekleştirilen iç beden görüntüleme muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda kapsül olduğu tespit edildi. Şüphelinin sağlık durumu da göz önünde bulundurularak 3 gün hastanede tutuldu. Tıbbi gözlem süreci boyuncu sürdürülen çalışmalar neticesinde zanlının mide ve sindirim sisteminde bulunan 155 adet kapsül reçine esrar daha çıkarıldı. Fas'ta yutarak midesine yerleştirdiği 194 kapsül halindeki 1 kilo 545 gram reçine esrarı Türkiye'ye getiren zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.