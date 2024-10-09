Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 09.10.2024 | 08:44 Yalova’da bir minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, jandarmaya verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yalova'da dün akşam saatlerinde bir minibüste üniversite öğrencisi kızları rahatsız ettiği ileri sürülen Y.Y. (22) sosyal medyada çıkan paylaşımların ardından gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Yalova Valisi Hülya Kaya, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" demişti.

Jandarmadaki işlemlerinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Y.Y.'nin jandarmaya verdiği ifadede, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Y.Y.'nin ifadesinde, internet üzerinden olta satışı yaptığını, alkol, uyuşturucu alışkanlığının olmadığını belirterek, "Dolmuşta bulunduğum esnada tanımadığım kızlar bana bakarak gülüyorlardı. Ben de yüzüm boyalı olmasından dolayı güldüklerini düşündüğüm için kimseye bir şey herhangi bir şey söylemedim. Kimsenin huzurunu bozduğumu düşünmüyorum. Eğer öyle bir durum olsa oradaki vatandaşlar buna müdahale ederdi" dediği öğrenildi.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde minibüsten indiğini anlatan Y.Y, "Hoşuma gittiği ve kendimi böyle iyi hissettiğim için yaklaşık 5 yıldır yüzümü boyamaktayım. Ben hayatım boyunca Yalova Üniversitesine ve orada bulunan yurda hiç gitmedim. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım" şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.