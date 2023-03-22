Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video
Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:52
03:09
00:59
00:51
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video 22.03.2023 | 14:53
02:51
04:57
03:37
00:11
TEM Otoyolu'nda kaza! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 22.03.2023 | 13:56
01:50
Bolu’da otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü | Video 22.03.2023 | 12:38
01:21
05:41
Kahramanmaraş Afşin’de konteyner kentte yaşam başladı | Video 22.03.2023 | 13:12
03:05
01:09
İş yeri kasasından 500 bin lira çalan hırsızlar yakalandı | Video 22.03.2023 | 12:24
00:39
03:14
00:54
00:29
00:23
01:13
Sarıyer’de 'emanet motosiklet' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 22.03.2023 | 11:02
06:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2023 Çarşamba atv izle! | Video 22.03.2023 | 10:26