Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video 22.03.2023 | 14:53 Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında L.Ö. F.K. F.Ş. B.G. B.M. ve M.K. gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda gram 283.41 skunk, 76.05 gram metamfetamin, 1.29 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden B.G. ve B.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Daha önce işlediği başka bir uyuşturucu ticareti yapma suçundan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılardan F.K. de cezaevine sevk edildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca 4 şahıs hakkında da "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan" adli işlem gerçekleştirildi. Ekipler çalışmalar sırasında gözaltına aldığı kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S., U.K., G.K., D.B., S.K., M.E.B de ceza evlerine teslim etti.