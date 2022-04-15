Yamaç paraşütçüsü törenin ortasında vatandaşların üzerine düştü | Video

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Turizm Haftası kutlamaları için Amanos dağlarının zirvesinden atlayan yamaç paraşütçüsü törendeki kalabalığa çarptı.
İskenderun kaymakamı İskender Yönden, törende yaptığı konuşmada, İskenderun'un dünya güzeli bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "İnsana ve bu şehre yapacağımız her türlü emek burayı güzelleştirecek ve turistin gelmesini sağlayacaktır, bu konuda güçlü bir ekibin olduğuna inanıyorum" dedi.