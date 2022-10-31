Video Yaşam Yamaç paraşütü ile yere çakılan uzman çavuş ölümden döndü | Video
Yamaç paraşütü ile yere çakılan uzman çavuş ölümden döndü | Video

Yamaç paraşütü ile yere çakılan uzman çavuş ölümden döndü | Video

31.10.2022 | 09:38

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Samsun'da yamaç paraşütü ile düşen uzman çavuş ölümden dönerek yaralanıp hastanelik oldu.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü ile Gültepe Mahallesindeki yamaçtan atlayış yapan uzman çavuş Hakan Ö.(24) bir süre ilerledikten sonra inişe yakın bir bölge olan Dereler Mahallesi'nde yamaç paraşütünün düşmesi sonucu yere çakıldı. Yaralanan uzman çavuş Hakan Ö. cep telefonu ile arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yaralı uzman çavuş ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanene kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakan Ö.'nün vücudunda, ayaklarında ve kolunda kırıklar olduğu ileri sürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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