Yamaç paraşütüyle ağaç ve duvara çarpan Hilal, ağır yaralandı

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KAYSERİ'de, Hilal K., yamaç paraşütüyle iniş öncesi rüzgara kapılarak önce ağaç dallarına sonra bir bağ evinin duvarına çarptı. Ağır yaralanan Hilal K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Talas ilçesi Harman Mahallesi 2776 Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü yapan yüksek lisans öğrencisi Hilal K., bu sabah Ali Dağı'nın zirvesinden tekli atlayış yaptı. Rüzgarın da etkisiyle paraşüt yerleşim alanlarına doğru yöneldi. İniş öncesi rüzgara kapılan Hilal K.'nin paraşütü önce ağaç dallarına sonra da bir bağ evinin duvarına çarptı. Ağır yaralanan Hilal K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.