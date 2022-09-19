Video Yaşam Yamaçta düşerek boynuna ip dolanan koyun bir esnaf tarafından böyle kurtarıldı | Video
Yamaçta düşerek boynuna ip dolanan koyun bir esnaf tarafından böyle kurtarıldı | Video

Yamaçta düşerek boynuna ip dolanan koyun bir esnaf tarafından böyle kurtarıldı | Video

19.09.2022 | 10:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 10:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 19.09.2022 | 11:10
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kamerada | Video 01:13
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kamerada | Video 19.09.2022 | 10:12
Müge Anlı’da Son Dakika: 15 yaşındaki Yasemin’i kaçırıp, tacizde bulunan 48 yaşındaki şahıs gözaltına alındı | Video 10:04
Müge Anlı'da Son Dakika: 15 yaşındaki Yasemin'i kaçırıp, tacizde bulunan 48 yaşındaki şahıs gözaltına alındı | Video 19.09.2022 | 10:51
Mersin’de evlerinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı | Video 01:03
Mersin'de evlerinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı | Video 19.09.2022 | 10:09
Modifiye araç tutkunları Bursa’da bir araya geldi | Video 03:22
Modifiye araç tutkunları Bursa'da bir araya geldi | Video 19.09.2022 | 10:05
Yamaçta düşerek boynuna ip dolanan koyun bir esnaf tarafından böyle kurtarıldı | Video 03:34
Yamaçta düşerek boynuna ip dolanan koyun bir esnaf tarafından böyle kurtarıldı | Video 19.09.2022 | 10:06
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü böyle kaçtı | Video 01:13
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü böyle kaçtı | Video 19.09.2022 | 10:22
Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı | Video 01:50
Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı | Video 19.09.2022 | 10:00
Adana’da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi | Video 00:40
Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi | Video 19.09.2022 | 10:00
Tem otoyolunda trafik canavarı kamerada! Aracın ön kapısını açarak ilerledi | Video 00:26
Tem otoyolunda trafik canavarı kamerada! Aracın ön kapısını açarak ilerledi | Video 19.09.2022 | 09:52
Gaziantep’te deaş operasyonunda 2 tutuklama | Video 00:33
Gaziantep'te deaş operasyonunda 2 tutuklama | Video 19.09.2022 | 09:33
Motosikletle uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 00:42
Motosikletle uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 19.09.2022 | 09:20
Yolcu dolu halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada | Video 03:20
Yolcu dolu halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada | Video 19.09.2022 | 09:05
Güngören’de tramvay yolunda kaza; seferler aksadı | Video 00:35
Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler aksadı | Video 19.09.2022 | 08:48
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı | Video 01:44
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı | Video 19.09.2022 | 08:45
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video 01:12
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü ağır yaralandı | Video 00:56
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeğe kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video 02:33
Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeğe kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video 18.09.2022 | 16:43
İkizlerinden biri kaybolan annenin Oğlumu bulun feryadı | Video 02:55
İkizlerinden biri kaybolan annenin "Oğlumu bulun" feryadı | Video 18.09.2022 | 16:43
LGBT’ye karşı Büyük aile yürüyüşü Saraçhane’de başladı | Video 05:56
LGBT'ye karşı "Büyük aile yürüyüşü" Saraçhane'de başladı | Video 18.09.2022 | 16:15

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir esnaf, yamaçtan düşen ve boynuna ip dolanan koyunu son anda kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerinde bir müşterinin aracının tamiratını yaptığı sırada hemen karşısında bulunan yüksek yamaçtan düşen ve boynunda iple asılı kalan koyunu fark ettiğini ifade eden Ramazan Özdel, elindeki malzemeleri yere bırakıp hemen hayvanı kurtarmak için yanına koştu. Hayvanın yamaçta boynunda iple asılı kalmasıyla ölmek üzereyken hemen kucağına alıp tepeye çıkarttı. Koyunun boğazına dolanan ipi çıkartıp karın bölgesine masaj yaparak hayvanı kendine getirdi. Hayvanın kendine gelmesiyle sahibine teslim etti. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ONU YAŞATMAK İÇİN 5 DAKİKA BOYUNCA KARIN BÖLGESİNE MASAJ YAPTIM''
Koyunu kurtardığı için çok mutlu olduğunu belirten Ramazan Özel, ''Burası sanayi bölgesi civardaki komşular büyük baş küçükbaş hayvan besliyorlar. Gün içinde koyun, inek ve tavuklar burada besleniyor. Tepede koyun kaçmasın diye boynuna ip bağlamışlar. Koyun otlarken yamaçtan kayıp yuvarlanıyor ve ip boğazına dolanmasıyla asılı kalıyor. Görür görmez elimdeki malzemeyi bırakıp yamaca koştum. İp boynuna dolanmış, sıkmış hayvan cansız öyle yatıyordu. 5 dakika boyunca koyunun boynuna sıkışına ipi çözmekle uğraştım. Uzun uğraşlar sonucu hayvanın boynundaki ipi gevşettim. Ne yapacağımı bilemedim ağzını araladım karın boşluğunda elimi gezdirdim ve masaj yaptım. Komşular yetişti. 15 dakika sonra koyun soluk almaya başladı. Çok mutlu oldum. Bir müddet dinlendikten sonra kendine koyun geldi ve sahibine teslim ettik" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA