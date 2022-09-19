Yamaçta düşerek boynuna ip dolanan koyun bir esnaf tarafından böyle kurtarıldı | Video

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir esnaf, yamaçtan düşen ve boynuna ip dolanan koyunu son anda kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerinde bir müşterinin aracının tamiratını yaptığı sırada hemen karşısında bulunan yüksek yamaçtan düşen ve boynunda iple asılı kalan koyunu fark ettiğini ifade eden Ramazan Özdel, elindeki malzemeleri yere bırakıp hemen hayvanı kurtarmak için yanına koştu. Hayvanın yamaçta boynunda iple asılı kalmasıyla ölmek üzereyken hemen kucağına alıp tepeye çıkarttı. Koyunun boğazına dolanan ipi çıkartıp karın bölgesine masaj yaparak hayvanı kendine getirdi. Hayvanın kendine gelmesiyle sahibine teslim etti. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ONU YAŞATMAK İÇİN 5 DAKİKA BOYUNCA KARIN BÖLGESİNE MASAJ YAPTIM''

Koyunu kurtardığı için çok mutlu olduğunu belirten Ramazan Özel, ''Burası sanayi bölgesi civardaki komşular büyük baş küçükbaş hayvan besliyorlar. Gün içinde koyun, inek ve tavuklar burada besleniyor. Tepede koyun kaçmasın diye boynuna ip bağlamışlar. Koyun otlarken yamaçtan kayıp yuvarlanıyor ve ip boğazına dolanmasıyla asılı kalıyor. Görür görmez elimdeki malzemeyi bırakıp yamaca koştum. İp boynuna dolanmış, sıkmış hayvan cansız öyle yatıyordu. 5 dakika boyunca koyunun boynuna sıkışına ipi çözmekle uğraştım. Uzun uğraşlar sonucu hayvanın boynundaki ipi gevşettim. Ne yapacağımı bilemedim ağzını araladım karın boşluğunda elimi gezdirdim ve masaj yaptım. Komşular yetişti. 15 dakika sonra koyun soluk almaya başladı. Çok mutlu oldum. Bir müddet dinlendikten sonra kendine koyun geldi ve sahibine teslim ettik" dedi.