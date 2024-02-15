Yamaçtan kopan kayalar tıra isabet etti: Sürücü heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 15.02.2024 | 05:58 Artvin’in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kayalar tıra isabet etti. Büyük hasar alan tırın sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Artvin-Ardahan kara yolunun 36'ıncı kilometresinde Bağlıca mevkiinde saat 22.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Heyelan sırasında, toprak ve kaya parçaları seyir halde olan Rahmi Şimşek idaresindeki 61 K 15860 plakalı demir yüklü TIR'a isabet etti. TIR'da hasar oluşurken, sürücü ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu. İrili ufaklı kayaların düştüğü kara yolu ulaşıma kapanırken, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.