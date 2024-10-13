Yan bakma kavgası can aldı: 1 ölü | Video 13.10.2024 | 08:45 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan H.K. ile K.D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken K.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.