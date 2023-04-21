Yan bakma meselesi kanlı bitti: 4 yaralı | Video
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada biri kalbinden olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
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