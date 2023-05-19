Yan bakma meselesinden kavga çıktı: 7 yaralı, 6 gözaltı | Video 19.05.2023 | 09:43 SAMSUN'da yan bakma meseli yüzünden iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda 6 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen iki grup, birbirlerine yan bakma mevzusu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.İ (29), N.K.'yı (24) kasığından bıçakla yaraladı. Bunun üzerine M.İ.'nin yakınları B.İ. (32), Y.İ. (55) ile N.K.'nın arkadaşları C.S.K. (25) ve M.Y.(24) birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgayı biber gazı kullanarak durdurabildi. Kavga sırasında olayı ayırmaya çalışan bir ensaf da yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 7 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından kavgaya karışan 6 kişi gözalına alındı.