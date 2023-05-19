Video Yaşam Yan bakma meselesinden kavga çıktı: 7 yaralı, 6 gözaltı | Video
Yan bakma meselesinden kavga çıktı: 7 yaralı, 6 gözaltı | Video

Yan bakma meselesinden kavga çıktı: 7 yaralı, 6 gözaltı | Video

19.05.2023 | 09:43

SAMSUN'da yan bakma meseli yüzünden iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda 6 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen iki grup, birbirlerine yan bakma mevzusu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.İ (29), N.K.'yı (24) kasığından bıçakla yaraladı. Bunun üzerine M.İ.'nin yakınları B.İ. (32), Y.İ. (55) ile N.K.'nın arkadaşları C.S.K. (25) ve M.Y.(24) birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgayı biber gazı kullanarak durdurabildi. Kavga sırasında olayı ayırmaya çalışan bir ensaf da yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 7 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından kavgaya karışan 6 kişi gözalına alındı.

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