Video Yaşam Yan bakma tartışmasında böyle bıçaklandı | Video
Yan bakma tartışmasında böyle bıçaklandı | Video

Yan bakma tartışmasında böyle bıçaklandı | Video

09.12.2024 | 10:07

Antalya'da kimliği belirsiz gruptakiler ile parkta bulunan H.K. (16) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.K. sol baldırından bıçakla yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi 2622 sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre; parkta top oynayan bir grup ile o sırada parkta bulunan H.K. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişiler, H.K.'yı kovalamaya başladı. Sol baldırından bıçaklanan H.K., yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla yaralı H.K., tedavisi yapılmak üzere sağlık ekibi tarafından bölgedeki özel bir hastaneye götürüldü. Saldırıyı gerçekleştiriren kimliği belirsiz kişiler ise kaçarak uzaklaştı. H.K.'nın kalabalık gruptan kaçma anı ise çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı.

'TOP OYNUYORLARDI'
Olaya şahit olan Burak Çelik, "Çocuklar arkadaş grupları arasında top oynuyordu, bir anda kavga çıktı. Çocuğu bacağından ve başından bıçakladıklarını gördüm. Arkadaşa turnike yaptık. Hastaneye kaldırıldı. Ambulansa biz haber verdik, polisler durumunun iyi olduğunu söyledi" dedi. Olay yeri inceleme ekipleri, park ve sokak üzerinde çalışma yaptı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sarıyer’de AVM’de cinayet! Motosikletliyi gasbedip kaçtı | Video 00:35
Sarıyer'de AVM'de cinayet! Motosikletliyi gasbedip kaçtı | Video 09.12.2024 | 11:42
Maltepe’de cinnet getiren şahıs etrafa rastgele böyle ateş açtı | Video 01:38
Maltepe'de cinnet getiren şahıs etrafa rastgele böyle ateş açtı | Video 09.12.2024 | 10:38
Ataşehir’de kuyumcudan çıkan kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada | Video 00:44
Ataşehir’de kuyumcudan çıkan kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada | Video 09.12.2024 | 10:38
Yeşilırmak’ta erkek cesedi bulundu | Video 01:01
Yeşilırmak’ta erkek cesedi bulundu | Video 09.12.2024 | 10:25
Yan bakma tartışmasında böyle bıçaklandı | Video 02:44
Yan bakma tartışmasında böyle bıçaklandı | Video 09.12.2024 | 10:07
Çocukların top kavgasına büyüklerde dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü | Video 01:43
Çocukların top kavgasına büyüklerde dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü | Video 09.12.2024 | 10:04
40 yaş üstü omega-3 takviyesi alanlar dikkat! Ritim bozukluğu ve kanamaya neden olabilir | Video 02:56
40 yaş üstü omega-3 takviyesi alanlar dikkat! Ritim bozukluğu ve kanamaya neden olabilir | Video 09.12.2024 | 10:04
Sevinen Suriyelilerin önünü kesmişti, gözaltına alındı | Video 00:54
Sevinen Suriyelilerin önünü kesmişti, gözaltına alındı | Video 09.12.2024 | 08:35
Türkiye genelinde 20 ilde NARKOKAPAN-1 operasyonu | Video 01:24
Türkiye genelinde 20 ilde NARKOKAPAN-1 operasyonu | Video 09.12.2024 | 08:35
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:52
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 09.12.2024 | 08:35
Mersin’de koca vahşeti! Önceki gün karısını, dün de çocuğunu öldürdü | Video 02:07
Mersin'de koca vahşeti! Önceki gün karısını, dün de çocuğunu öldürdü | Video 09.12.2024 | 08:34
Hopa’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 04:37
Hopa’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.12.2024 | 08:34
Hopa’da feci kaza... Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 04:37
Hopa’da feci kaza... Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 09.12.2024 | 08:29
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu! 06:03
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu! 09.12.2024 | 00:10
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu! 04:40
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu! 08.12.2024 | 23:55
Mersin’de Atatürk büstünü iterek böyle düşürdü | Video 00:16
Mersin'de Atatürk büstünü iterek böyle düşürdü | Video 08.12.2024 | 16:18
Bungalov kiralama yalanıyla 1200 kişiyi 385 milyon lira dolandırdılar | Video 03:14
"Bungalov kiralama" yalanıyla 1200 kişiyi 385 milyon lira dolandırdılar | Video 08.12.2024 | 15:11
Sevgilisiyle otelde yer bulamayınca cep telefonu çaldı; 63 suçtan sabıkalı çıktı | Video 04:10
Sevgilisiyle otelde yer bulamayınca cep telefonu çaldı; 63 suçtan sabıkalı çıktı | Video 08.12.2024 | 14:32
Rojin’in babası: Cenazede 2 erkeğe ait DNA örneği bulunmuş | Video 10:00
Rojin’in babası: "Cenazede 2 erkeğe ait DNA örneği bulunmuş" | Video 08.12.2024 | 12:39
E-5’te akan trafiğe aldırmadan yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 03:19
E-5'te akan trafiğe aldırmadan yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 08.12.2024 | 12:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA