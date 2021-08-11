Yan baktın tartışması kanlı bitti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
ABD'de helikopter yola düştü | Video 11.08.2021 | 17:59
02:10
Kastamonu'da dehşete düşüren o anlar böyle görüntülendi | Video 11.08.2021 | 17:00
00:45
Sinop'ta beton santrali sele böyle kapıldı | Video 11.08.2021 | 16:42
02:14
01:18
00:48
01:37
Bartın'da köprü çöktü, vatandaş araçtaki hayvanlarıyla mahsur kaldı | Video 11.08.2021 | 16:04
01:36
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı | Video 11.08.2021 | 16:04
01:05
01:03
Motosikletin çarptığı Rus turist, olay yerinde yaşamını yitirdi | Video 11.08.2021 | 15:39
00:50
Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi | Video 11.08.2021 | 15:39
04:08
Manavgat’ta başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor | Video 11.08.2021 | 15:24
02:44
00:16
SON DAKİKA: Kastamonu'da selde dehşete düşüren görüntüler! 11.08.2021 | 15:20
00:10
Antalya'da Manavgat'ta orman yangını! Müdahale sürüyor | Video 11.08.2021 | 14:55
00:16
Kastamonu'da Bozkurt ilçesi sele teslim oldu | Video 11.08.2021 | 14:35
02:15
03:04
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı | Video 11.08.2021 | 14:10
02:26
Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti | Video 11.08.2021 | 13:35
Denizli’de yan baktın kavgasında belindeki bıçağı çıkaran şüpheli, tartıştığı genci sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan gence bir vatandaş kemerini çıkararak tampon yaparken, ekipler kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Olay, Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde parkta oturan Osman O. ve arkadaşı yanlarından geçen 2 şüphelinin kendilerine bakmasından dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışma git gide şiddetini artırırken, şüphelilerinden bir tanesi belindeki bıçağı çıkararak tehdit etmeye başladı. Ardından belinden bıçağı çıkaran şüpheli Osman O.'yu sağ bacağından bıçaklayarak yanındaki arkadaşı ile olay yerinden hızlıca kaçtı. Acılar içinde yerde kalan Osman O.'ya bir vatandaş kan kaybetmemesi için kemerle bacağına tampon yaparken, ihbar üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kan kaybeden yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada polis ekipleri kaçan şüpheli hakkında bilgi alarak çalışma başlattı. Sağlık görevlileri Osman O.'yu ardından yaralı bir şekilde Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.