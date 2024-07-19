Yan giden kamyon yürekleri ağza getirdi | Video 19.07.2024 | 10:45 Bursa'da trafikte yan şekilde seyreden kamyon, zaman zaman devrilme tehlikesi atlattı. Diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan şekilde seyreden kamyonu gören diğer sürücüler, gözlerine inanamadı. Zaman zaman devrilme tehlikesi atlatan kamyonu görenler dönüp bir daha bakarken o anlar kamera ile kaydedildi.