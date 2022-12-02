Yan yana ilerleyen motosiklet sürücüleri otomobile çarptı! Metrelerce böyle savruldular | Video

Antalya'nın Kepez ilçesinde yan yana seyir halinde olan iki motosikletliden birinin, otomobile çarpıp savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Kepez ilçesi Varsak bölgesinde meydana geldi. Yan yana seyir halinde bulunan iki motosikletten biri, kontrolsüz kavşak sisteminden geçiş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan iki kişi metrelerce yola savruldu.Yanda ilerleyen diğer motosiklet sürücüsü ise büyük bir şans eseri otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yan yana giden iki motosikletten birinin otomobile çarptığı ve 2 şahsın metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.