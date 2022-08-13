Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen sürücü, Abartılacak bir durum yok dedi.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı otomobili kent merkezine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti, otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol üzerinde yan yatan otomobilden çıkartıldı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen sürücü, Abartılacak bir durum yok diye konuştu. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmek istenen sürücü iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza, maddi hasarlı olarak kayda geçti.