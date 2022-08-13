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OTOMATİK OYNAT
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Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 13.08.2022 | 16:10
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Süratle gelen motosikletin yayalara çarpma anı kamerada | Video 13.08.2022 | 16:10
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Sancaktepe'de hırsızların otomobilden telefon çaldığı anlar kamerada | Video 13.08.2022 | 15:27
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Kadın hırsızlar 100 bin lirayı alıp kaçtı | Video 13.08.2022 | 15:09
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Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular | Video 13.08.2022 | 14:57
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Sakin kent Akyaka böyle görüntülendi | Video 13.08.2022 | 14:17
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Kırklareli'de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı | Video 13.08.2022 | 12:08
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Gece kulübü önündeki cinayet kamerada: Zanlılar bağ evinde yakalandı | Video 13.08.2022 | 12:20
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Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor | Video 13.08.2022 | 12:20
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Kahramanmaraş'ta otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 13.08.2022 | 11:24
ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen sürücü, Abartılacak bir durum yok dedi.