Video Yaşam Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video
Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video

Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video

13.08.2022 | 16:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 01:14
Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 13.08.2022 | 16:10
Süratle gelen motosikletin yayalara çarpma anı kamerada | Video 00:17
Süratle gelen motosikletin yayalara çarpma anı kamerada | Video 13.08.2022 | 16:10
Sancaktepe’de hırsızların otomobilden telefon çaldığı anlar kamerada | Video 00:13
Sancaktepe'de hırsızların otomobilden telefon çaldığı anlar kamerada | Video 13.08.2022 | 15:27
Son Dakika: Milli Görüş’ün duayen isimlerindendi! Mustafa Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 02:37
Son Dakika: Milli Görüş'ün duayen isimlerindendi! Mustafa Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 13.08.2022 | 15:28
Kadın hırsızlar 100 bin lirayı alıp kaçtı | Video 01:33
Kadın hırsızlar 100 bin lirayı alıp kaçtı | Video 13.08.2022 | 15:09
Zehir tacirlerine bir darbe daha! İstanbul’daki operasyonlarda 172 kişi gözaltına alındı | Video 02:09
Zehir tacirlerine bir darbe daha! İstanbul'daki operasyonlarda 172 kişi gözaltına alındı | Video 13.08.2022 | 15:09
26 cm’lik bıçakla dehşet saçtı... Denetleyemezsiniz diyerek bıçakla saldırdı | Video 00:26
26 cm'lik bıçakla dehşet saçtı... "Denetleyemezsiniz" diyerek bıçakla saldırdı | Video 13.08.2022 | 15:09
Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular | Video 00:40
Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular | Video 13.08.2022 | 14:57
Kadıköy’de kafede tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 01:17
Kadıköy’de kafede tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 13.08.2022 | 14:26
İstanbul’da torbacılara yönelik narko ve dar alan uygulaması: 172 şüpheli şahıs yakalandı | Video 02:07
İstanbul’da torbacılara yönelik narko ve dar alan uygulaması: 172 şüpheli şahıs yakalandı | Video 13.08.2022 | 14:20
Sakin kent Akyaka böyle görüntülendi | Video 03:43
Sakin kent Akyaka böyle görüntülendi | Video 13.08.2022 | 14:17
İş yerinin yandığını gören polis, camı kırıp müdahale etti! O anlar kamerada | Video 02:02
İş yerinin yandığını gören polis, camı kırıp müdahale etti! O anlar kamerada | Video 13.08.2022 | 14:17
Kırklareli’de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı | Video 01:06
Kırklareli'de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı | Video 13.08.2022 | 12:08
İstanbul Kartal’da bir garip hırsızlık! Önce öptü sonra telefonunu çaldı | Video 01:50
İstanbul Kartal'da bir garip hırsızlık! Önce öptü sonra telefonunu çaldı | Video 13.08.2022 | 12:52
Ankara’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü akaryakıt istasyonuna böyle savruldu | Video 00:26
Ankara'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü akaryakıt istasyonuna böyle savruldu | Video 13.08.2022 | 12:31
Gece kulübü önündeki cinayet kamerada: Zanlılar bağ evinde yakalandı | Video 01:42
Gece kulübü önündeki cinayet kamerada: Zanlılar bağ evinde yakalandı | Video 13.08.2022 | 12:20
Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor | Video 02:51
Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor | Video 13.08.2022 | 12:20
Son Dakika: Antalya’da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı | Video 03:06
Son Dakika: Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı | Video 13.08.2022 | 12:09
Elazığ’da son 1 yılda çocukların midesinden çıkarılanlar görenleri şaşırttı | Video 03:52
Elazığ’da son 1 yılda çocukların midesinden çıkarılanlar görenleri şaşırttı | Video 13.08.2022 | 12:08
Kahramanmaraş’ta otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 03:35
Kahramanmaraş'ta otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 13.08.2022 | 11:24

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen sürücü, Abartılacak bir durum yok dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 14.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı otomobili kent merkezine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti, otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol üzerinde yan yatan otomobilden çıkartıldı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen sürücü, Abartılacak bir durum yok diye konuştu. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmek istenen sürücü iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza, maddi hasarlı olarak kayda geçti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA