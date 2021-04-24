Video Yaşam Yanan aracını pet şişelerdeki suyla söndürmeye çalıştı | Video

Yanan aracını pet şişelerdeki suyla söndürmeye çalıştı | Video

Yanan aracını pet şişelerdeki suyla söndürmeye çalıştı | Video
24.04.2021 | 11:49

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OTOMATİK OYNAT

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, alevlerin yükseldiği seyir halindeki otomobildeki yangın, kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Tosun'un kullandığı 07 E 1918 plakalı otomobil Hamidiye Mahallesi Orhan Özgür Caddesi üzerinde seyir halinde iken aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücünün otomobilini durdurarak araçtan inmesinin ardından alevler yükselmeye başlayınca itfaiyeden yardım istendi. Yangına ilk müdahaleyi sürücü aracın yanına getirilen pet şişelerdeki sularla yaparken, yoldan geçen bir aracın sürücüsü de yangın söndürme cihazıyla alevlere müdahale etti. Ancak bu müdahaleler alevleri söndürmeye yeterli olmadı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın otomobili tamamen sarmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu aracın motor bölümünde maddi hasar oluştu.

Araç sürücüsü Mevlüt Tosun, aracıyla evine giderken benzin kokusu gelmesi ve motordan dumanlar çıkması üzerine durarak araçtan indiğini belirterek, "Birden alevler yükselince kaputu açmadan ilk müdahaleyi yaptık. Ancak, yangını kısa sürede gelen itfaiye ekipleri aracımı tamamen sarmadan söndürdü. İtfaiye ekiplerine otomobilimi tamamen yanmaktan kurtardıkları için teşekkür ediyorum" dedi.
Otomobil, daha sonra çekiciye yüklenerek yol üzerinden kaldırıldı.

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